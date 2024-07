Arsenal desiste de Osimhen e prepara oferta por Gyokeres

O Arsenal está demonstrando interesse na contratação de Victor Gyokeres, um dos principais jogadores do Sporting na última temporada. Embora os valores envolvidos na possível transferência do atacante sueco sejam atrativos para a diretoria do clube português, a torcida do Sporting esperava que o Arsenal desistisse da negociação, o que ainda não aconteceu.

Nesta quinta-feira, a imprensa italiana informou que o Arsenal desistiu das negociações por Victor Osimhen, atacante do Napoli, devido ao alto custo financeiro. Assim, Gyokeres se torna uma opção mais viável para os ingleses, já que sua cláusula de rescisão é de 100 milhões de euros, considerada mais acessível.

Na temporada passada, Gyokeres participou de 50 jogos pelo Sporting, marcando 43 gols e dando 14 assistências, sendo crucial para a conquista do campeonato nacional.

