Ederson está próximo de deixar o Manchester City para jogar no Al Nassr

Ederson está prestes a deixar o Manchester City, de acordo com as últimas informações divulgadas pela imprensa britânica.

Segundo o Standard, nesta sexta-feira, o goleiro brasileiro já teria aceitado a proposta do Al Nassr, preparando-se para atuar ao lado de nomes como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Brozovic e Laporte na próxima temporada. Ederson já compartilhou o vestiário com Laporte no Manchester City.

Como mencionado anteriormente, o clube saudita ofereceu uma quantia astronômica para convencer Ederson a sair da Premier League, e o negócio deverá ser oficializado em breve.





