Abel Ferreira se esquiva sobre Gabigol: "Não falo de novelas"

Logo após a vitória do Palmeiras sobre o Bahia por 2-0 neste domingo, Abel Ferreira foi questionado sobre os rumores de uma possível troca entre Dudu e Gabriel Barbosa, negociada com o Flamengo, mas preferiu evitar o assunto, afirmando que não comenta "novelas".

"Sobre esse tema, eu já tinha conhecimento antes do jogo, mas vou ser consistente com o que tenho dito. Não vou comentar especulações. Não gosto de me envolver em novelas. Como já disse várias vezes, questões de transferência são tratadas pela direção. Eu sou treinador, meu trabalho é treinar, assim como o roupeiro cuida das roupas, com todo respeito", disse em entrevista ao Globo Esporte.

"Quanto ao Dudu, não estava nos planos dele entrar. Contra o Grêmio, naquele campo difícil, se é que posso chamar de campo, ele jogou 20 ou 25 minutos, e aquele é um campo que cansa bastante. Conto com todos os jogadores do Palmeiras, inclusive com o Dudu", completou após o jogo, onde o Palmeiras, assim como o Botafogo, de Artur Jorge, ficou a um ponto do líder Flamengo.

