Ceni se rende a 'imparável' Estêvão e compara joia do Palmeiras a Neymar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Estêvão comandou a vitória do Palmeiras sobre o Bahia e encantou o técnico Rogério Ceni. O comandante do Bahia teve uma reação inusitada após o gol do atacante e, após a partida no Allianz Parque, comparou a joia alviverde a Neymar e Lucas Moura.

Estêvão marcou o primeiro do Palmeiras em contra-ataque, e Ceni afirmou que "não dá para marcar o cara". O Premiere, responsável pela transmissão da partida do último domingo (7), flagrou a reação do treinador.

O ex-goleiro disse ainda que o atacante "tem tudo para ser um dos grandes do futebol mundial". Estêvão também deu assistência para o gol de Rony.

Jogador especial, assim como a gente viu o Lucas no São Paulo surgir, o Neymar no Santos, talentosíssimo, apesar da pouca idade. Faz boas escolhas durante o jogo e tem tudo para ser um dos grandes do futebol mundial. Rogério Ceni, técnico do Bahia, após a derrota para o Palmeiras

Everton Ribeiro também elogiou o "craque" Estêvão: "Um craque que o Brasil vai ter, com certeza. Tem uma carreira muito grande pela frente. Ele veio me falar que gostava muito do meu futebol, fiquei lisonjeado. É um garoto que nasce com um futebol diferente, refinado. Desejei toda a sorte para ele, falei que sou fã do futebol alegre que ele tem e que ele possa replicar isso em todos os jogos", disse ao Premiere.

Estêvão fica no Palmeiras até o meio de 2025. O jogador de 17 anos foi vendido ao Chelsea (ING) por R$ 364 milhões e de apresentará ao novo clube após o Super Mundial.

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira (11), contra o Atlético-GO, no Allianz Parque. Já o Bahia enfrenta o Athletico, fora de casa, na quarta-feira (10), às 19h (de Brasília).

