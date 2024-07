Ponte Preta coloca música de Iza durante jogo contra time de Yuri Lima

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Ponte Preta colocou uma música da cantora Iza no intervalo do jogo contra o Mirassol, clube de Yuri Lima, ex-namorado da cantora, nesta sexta-feira (12), pela Série B.

O sistema de som do Estádio Moisés Lucarelli tocou a música 'Pesadão', da cantora. O momento divertiu os torcedores nas arquibancadas, que cantaram junto.

Yuri não foi relacionado para o jogo. O volante se recuperou recentemente de uma lesão e vem disputando jogos com a equipe B do Mirassol na Copa Paulista.

Iza anunciou o término com Yuri Lima na última quarta-feira (10). Em vídeo publicado nas redes sociais, a cantora disse que foi traída pelo jogador do Mirassol.

Yuri marcou um gol e cometeu um pênalti no dia do anúncio do término. O volante anotou o primeiro tento do Mirassol, mas depois cometeu a penalidade que originou o segundo gol do Grêmio Prudente. A partida terminou empatada por 2 a 2.

