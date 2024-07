Manchester City oferece 75% de aumento para segurar Ederson

Se o Manchester City está enfrentando problemas financeiros, parece ter encontrado a solução. Com Ederson atualmente negociando uma possível transferência para o Al Nassr, visando integrar o grupo de estrelas na "liga dos milhões", surgem relatos de uma proposta igualmente tentadora dos Citizens para manter o goleiro na Premier League.

Segundo o The Sun, o City está disposto a aumentar em 75% o salário de Ederson, elevando-o no valor de 1 milhão de libras mensais (R$ 6,8 milhões aproximadamente) para continuar na Inglaterra. Embora a oferta seja atraente, não se equipara à proposta do Al Nassr. O clube saudita, como lembrado, está oferecendo 900 mil libras por semana (pouco mais de R$ 6 milhões), além de um substancial bônus de assinatura. Assim, calculando, em apenas 15 semanas na Arábia Saudita, o brasileiro receberia mais do que um ano de trabalho no Manchester City.

Por fim, é importante lembrar que Ederson tem contrato com o atual campeão inglês até junho de 2026.

