Aubameyang confirma saída do Olympique Marseille: "Hora de novo capítulo"

Pierre Emerick Aubameyang recorreu às redes sociais, nesta quarta-feira, para deixar uma mensagem de despedida ao Olympique de Marseille, onde esteve em destaque na última temporada.

"Obrigado, Marseille. Tive um ano emocionante e quero agradecer a todo o clube, funcionários, companheiros e torcedores. Tornaram-me mais forte e as memórias ficarão gravadas para sempre. Como sabem, sempre segui os conselhos do meu pai que me ajudou a me tornar o jogador que sou e, portanto, tomamos essa decisão de promover a minha carreira. É hora de começar um novo capítulo", escreveu.

"Obrigado Sr. Frank McCourt, obrigado Pablo por aceitar a minha partida, obrigado pelo seu apoio, mas especialmente obrigado por me oferecer a chance de descobrir o calor e a paixão do Velódrome. Para sempre OM. Nunca esquecerei", completou.

Recorde-se que, entre 2021 e 2023, o atleta vestiu as camisas de Arsenal, Barcelona e Chelsea, sendo que, na última temporada, ao serviço dos gauleses, marcou 29 gols em 51 partidas.

