Koeman arrasa atitude do Barcelona e estabelece condição para regressar

Ronald Koeman é um nome incontornável na história do Barcelona. Após sua trajetória como jogador, o agora técnico da seleção da Holanda retornou à Catalunha para comandar a equipe principal do clube.

Quase três anos após ser demitido pelos blaugranas, Koeman estabeleceu uma condição para retornar ao Barcelona, mas deixou claro que não será como técnico. Ele mencionou sentir-se desrespeitado pelo clube, especialmente por Joan Laporta.

"Nos últimos anos, o problema do Barcelona tem sido que Messi saiu, eu saí, Xavi saiu... Acho que o mais importante é respeitar as lendas do clube. Isso é muito mais importante do que lutar por um jogador. O Barcelona deve estar no topo da tabela e, ultimamente, não está competindo. Acredito que isso se deve à direção, que trabalha de uma forma que não é adequada", declarou Koeman durante um evento organizado pela sua fundação.

"Em muitos aspectos, o Real Madrid é superior ao Barcelona. Sei que o Barcelona tem muitos jovens talentos como Lamine, Pedri e Gavi, mas precisa de jogadores como Mbappé, que fazem a diferença em todos os aspectos. Se não tivermos esse tipo de jogador ou alguém como Messi... Lamine, considerando sua idade, é impressionante, mas é preciso dar-lhe tempo e calma. Só existe um Messi no mundo, não veremos outro no futuro", continuou o técnico, que também comentou sobre a possível chegada de Nico Williams ao Barcelona.

"Não posso avaliar se a contratação de Nico Williams é possível ou não. Compreendo o interesse no Nico porque ele é um grande jogador. Não sei se são apenas rumores ou se realmente há intenção de lutar por esse tipo de jogador", finalizou Koeman.

