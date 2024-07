Gabigol diz que Flamengo não agiu de boa maneira e deixa futuro em aberto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabigol foi o herói do Flamengo na vitória contra o Criciúma neste sábado (20), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na entrevista pós-jogo, o atacante falou sobre seu momento no clube e direcionou críticas à diretoria.

Ao som da torcida cantando 'fica, Gabigol', o jogador foi perguntado se irá permanecer no clube carioca até o fim do contrato. O vínculo atual será encerrado em dezembro de 2024.

Gabriel foi direto ao falar sobre a situação e não garantiu a permanência no time. O atleta esteve envolvido em negociações para defender o Palmeiras.

"A minha vontade todo mundo sabia, foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas, não agiram de uma maneira boa na minha opinião com um ídolo. Mas as coisas estão abertas, tudo pode acontecer. Vou me dedicar ao máximo nos treinos, isso nunca faltou. Vou buscar meu espaço para voltar a ter ritmo de jogo e minutos para eu poder desempenhar o futebol. A minha confiança em mim é muito grande, sei o que posso entregar e fazer. Continuar assim, treinar bastante e ajudar o Flamengo", disse Gabigol.

O atacante do rubro-negro também falou sobre o apoio da torcida e celebrou o gol marcado. Gabriel marcou de pênalti e deixou o Fla na frente do placar já no final do jogo.

"Muito feliz pelo apoio da torcida, em todos os lugares sou muito bem recebido, a torcida é algo maravilhoso comigo e nunca esperei ser tão acarinhado assim, nos momentos bons e ruins. Tenho tido muitas poucas oportunidades, meu último jogo como titular já faz 5 ou 6 meses. isso é muito difícil. Mas como sempre ajudar o Flamengo é o que eu mais quero. Aqui é um lugar muito especial pra mim, foi minha estreia, contra o Flamengo, então é muito especial.", finalizou o atacante.

