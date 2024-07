Ministério do Esporte desmente que Rayssa receba R$ 410 do Bolsa Atleta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério do Esporte divulgou nota nesta terça-feira (30) para desmentir que a skatista Rayssa Leal, medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris-2024, receba R$ 410 do programa Bolsa Atleta, do governo federal.

Segundo a nota, a atleta é beneficiária desde 2022 na categoria Bolsa Pódio do programa, que tem piso de R$ 5.000 mensais, podendo chegar a R$ 16.629.

Em 2023, Rayssa recebeu a bolsa Olímpica, pois não teria sido registrada na Pódio, categoria à qual voltou neste ano.

No X/Twitter e em outras redes sociais, circularam informações de que o Bolsa Atleta que Rayssa receberia seria de R$ 410 reais.

Esse valor corresponde à quantia recebida por beneficiários da categoria Estudantil, reservada a jovens entre 14 e 20 anos que participam de Jogos Estudantis Nacionais, escolares ou universitários.

