Confira a agenda e onde assistir as competições desta quarta em Paris

O Time Brasil tem mais um dia cheio de eventos olímpicos nesta quarta-feira (31), seguindo motivado após a conquista de medalhas na terça-feira em Paris. Pela primeira vez, a equipe feminina de ginástica artística do Brasil ganhou a medalha de bronze, terminando a final por equipes em 3º lugar.

Para manter o ritmo e garantir mais pódios, o Brasil terá outra chance de medalha na ginástica. Diogo Soares disputará a final individual masculina.

Outra brasileira na disputa por medalha é Ana Sátila, que já fez história no último fim de semana. Ela busca um pódio inédito na canoagem slalom, na categoria canoa.

O judô brasileiro também pode conquistar sua terceira medalha em Paris 2024, com Rafael Macedo. Além disso, Beatriz Dizotti na natação e Gustavo Bala Loka no ciclismo BMX têm chances de trazer mais medalhas para o Brasil.

Um destaque adicional desta quarta-feira é o vôlei masculino. Após perder para a Itália na estreia, a equipe comandada por Bernardinho enfrenta a Polônia.

Confira abaixo, em ordem cronológica por esporte, os horários e as transmissões dos eventos que envolvem o Time Brasil, além das principais disputas de medalhas e destaques desta quarta-feira.

Triatlo

3h – Individual feminino, com Djenyfer Arnold e Vittoria Lopes. Onde assistir: Globo (flashes), Cazé TV, SporTV e Olympics.com.

5h45 – Individual masculino, com Miguel Hidalgo e Manoel Messias. Onde assistir: SportTV 4 e Olympics.com.

Vôlei

4h – Fase de grupos, masculino, com Brasil x Polônia. Onde assistir: Globo, Cazé TV, SporTV 2 e Olympics.com.

Remo

4h54 – Semifinal do skiff simples masculino, com Lucas Verthein. Onde assistir: Olympics.com.

5h14 – Semifinal do skiff simples feminino, com Beatriz Tavares. Onde assistir: Olympics.com.

Judô

5h – Primeira rodada do 90kg masculino, com Rafael Macedo x Noel van´t End. Onde assistir: Globo, SporTV 3, Cazé TV e Olympics.com.

11h – Finais do 90kg masculino. Onde assistir: Globo, SporTV 3, Cazé TV e Olympics.com.

Vela

8h15 – Regatas 49er, com Marco Grael e Gabriel Simões.

8h43 – Regatas 49erFX, com Martine Grael e Kahena Kunze.

8h43 – Regatas iQFoil masculino, com Mateus Isaac.

Ciclismo BMX Freestyle Park

9h45 – Final masculina, com Gustavo Bala Loka. Onde assistir: SporTV.

Canoagem Slalom

10h30 – Semifinal feminina da canoa, com Ana Sátila. Onde assistir: SporTV 4 e Olympics.com.

12h25 – Final feminina da canoa. Onde assistir: Olympics.com.

Tênis de Mesa

11h – Oitavas de final do simples masculino, com Hugo Calderano x Alexis Lebrun. Onde assistir: Globo (flashes), SporTV 2, Cazé TV e Olympics.com.

Boxe

11h02 – Oitavas de final do -57kg, com Luiz Bolinha x Jahmal Harvey. Onde assistir: Globo, SporTV 2, Cazé TV e Olympics.com.

17h08 – Quartas de final do -60kg feminino, com Beatriz Ferreira x Chelsey Heijnen. Onde assistir: Globo, SporTV, Cazé TV e Olympics.com.

Tênis

11h30 – Oitavas de final de duplas feminina, com Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani x Katie Boulter e Heather Watson. Onde assistir: Globo (flashes), SporTV 4 e Olympics.com.

Futebol

12h – Última rodada da fase de grupos do futebol feminino, com Brasil x Espanha. Onde assistir: Globo (flashes), SporTV, Cazé TV e Olympics.com.

Ginástica Artística

A partir de 12h30 – Final do individual geral masculino, com Diogo Soares. Onde assistir: Globo (flashes), SporTV 2, Cazé TV e Olympics.com.

Vôlei de Praia

15h – Fase de grupos do vôlei de praia masculino, com Evandro/Arthur x Schachter/Dearing. Onde assistir: Globo, Cazé TV e SporTV.

Natação

16h13 – Final dos 1500m livre feminino, com Beatriz Dizotti. Onde assistir: Globo, SporTV 2, Cazé TV e Olympics.

Outros Destaques de Quarta (31/7)

Basquete: 16h – 2ª rodada do grupo C masculino: Estados Unidos x Sudão do Sul. Onde assistir: SporTV 4 e Cazé TV.

