Atleta francês é eliminado dos Jogos Olímpicos por "detalhe"

Anthony Ammirati tornou-se, este sábado (3), no mais falado atleta dos Jogos Olímpicos de Paris, fruto de um episódio surreal registado logo no primeiro grupo da fase de qualificação da prova de salto com vara.

O francês completou, com sucesso, os dois primeiros saltos, de 5,40 e 5,60 metros. O pior aconteceu no terceiro, de 5,70 metros, quando ultrapassou a barra, mas acabou por derrubá-la... com o órgão genital. Um momento que, como seria de esperar, rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Todos riram com o sucedido, menos o próprio, claro, que se ficou pela 12.ª posição, e foi eliminado, uma vez que ficou, precisamente, a meros dez centímetros do australiano Kurtis Marschall e do letão Valters Kreiss, que seguiram para a final.

O único 'prémio de consolação' para o atleta de apenas 21 anos de idade terá sido o fato de se tornar num fenômeno, nas redes sociais. No Instagram, por exemplo, no espaço de poucas horas, passou de 11.8000 para mais de 15.000 seguidores.

O instante que 'tramou' Anthony Ammirati© X @SeriesBrasil

Couldn't resist adding a cartoon boing to Anthony Ammirati's pole vault. What a way to clip the bar fair play to the guy. pic.twitter.com/wGPtco2fy6 — Matthew Highton (@MattHighton) August 3, 2024