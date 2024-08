Empresário diz que Alex Arce segue na LDU e descarta ida ao Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Alex Arce, da LDU (QUE), não será reforço do Corinthians, ao menos nesta janela de transferências. O empresário do jogador, Miguel Gareppe, disse que a lesão de outro atacante do time equatoriano melou o possível negócio.

Michel Estrada, companheiro de Arce na LDU, se machucou e vai ficar fora do time por cerca de seis semanas. Por conta disso, LDU e empresário chegaram a um acordo para a permanência do jogador.

Corinthians e LDU chegaram a ter um acordo para a contratação do centroavante de 29 anos, segundo o agente.

"Quero aproveitar para agradecer ao Corinthians pelo esforço e empenho que fizeram para levar Alex. O Corinthians foi extremamente cordial, atendeu todas as exigências, necessidades, e em um momento até chegamos a um acordo, mas, infelizmente, no sábado, Michel Estrada se machucou, sofreu uma ruptura e vai ficar fora por seis semanas. Conversando com a LDU, decidimos que, nesse momento, não vai ser possível a transferência", declarou Miguel Gareppe, à rádio La Union AM, do Paraguai.

O empresário confirmou também que o Fluminense chegou a fazer uma consulta para uma eventual contratação de Alex Arce.

QUEM É ALEX ARCE

Alex Arce joga pela seleção paraguaia e é o artilheiro do Campeonato Equatoriano com 17 gols. Ele tem 29 anos e chegou esta temporada à LDU.

O atacante paraguaio foi revelado no Cerro Porteño e acumula passagens por Rubio Ñú e Sportivo Ameliano, do Paraguai, e Independiente Rivadavia, da Argentina.

Ele fez dois gols na atual edição da Libertadores, mas não evitou a eliminação do time equatoriano ainda na fase de grupos. A LDU estava na mesma chave do Botafogo.