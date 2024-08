Clubes lamentam a morte de Silvio Santos nas redes sociais

Morreu neste sábado (17) o empresário e apresentador Silvio Santos, um dos maiores nomes da história da TV brasileira.

Silvio tinha 93 anos e estava internado em um hospital na cidade de São Paulo desde o início do mês.

Várias celebridades, políticos e até clubes de futebol lamentaram a sua morte através das redes sociais.

Confira abaixo alguns clubes que prestaram homenagem a este grande ícone que nos deixou:



A CBF lamenta a morte do empresário e apresentador Silvio Santos, o maior comunicador da televisão brasileira. O presidente Ednaldo Rodrigues decretou um minuto de silêncio em todas as partidas das competições organizadas pela CBF. "Faremos um minuto de silêncio em todos os jogos… pic.twitter.com/aJs2ZbAJZd

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 17, 2024

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do apresentador Silvio Santos, o maior comunicador da história da televisão brasileira. Os domingos sem Silvio Santos jamais serão os mesmos. Muita força aos familiares e amigos neste momento tão triste.… pic.twitter.com/LezLllroHn

— Flamengo (@Flamengo) August 17, 2024

O Corinthians lamenta com pesar a morte de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos.



Um dos maiores apresentadores da história do Brasil, Silvio Santos comandou os domingos do SBT por muitas décadas. Sempre irreverente, Silvio nunca escondeu sua paixão pelo Timão.… pic.twitter.com/ru1Pgguv1S

— Corinthians (@Corinthians) August 17, 2024

O Corinthians lamenta com pesar a morte de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos.



Com profunda dor e tristeza, o São Paulo Futebol Clube lamenta o falecimento de Silvio Santos, aos 93 anos, um dos maiores comunicadores da história do nosso país.



Senor Abravanel foi responsável por fazer as manhãs, tardes e noites de milhões de brasileiros mais alegres. Seu… pic.twitter.com/AVDDGEzFOL

— São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 17, 2024

Com profunda dor e tristeza, o São Paulo Futebol Clube lamenta o falecimento de Silvio Santos, aos 93 anos, um dos maiores comunicadores da história do nosso país.



A Sociedade Esportiva Palmeiras presta condolências à família e aos fãs do apresentador Silvio Santos, que faleceu neste sábado, aos 93 anos. Um dos maiores nomes da história da televisão brasileira, ele nos deixa um legado sem igual de dedicação ao trabalho e amor à vida. Nossos… pic.twitter.com/4FXTNZ3CCF

— SE Palmeiras (@Palmeiras) August 17, 2024

Lamentamos profundamente a despedida de Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira. Sua história e seu legado serão sempre lembrados por todos os brasileiros. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs. pic.twitter.com/YPRIWyCokb

— Santos FC (@SantosFC) August 17, 2024

É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento de Senor Abravanel, o célebre e histórico apresentador e empresário Silvio Santos.



Jamais esqueceremos quem viveu 93 anos levando felicidade para todos os brasileiros. Com sua voz marcante e sorriso único.



O legado do…

— Vasco da Gama (@VascodaGama) August 17, 2024

É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento de Senor Abravanel, o célebre e histórico apresentador e empresário Silvio Santos.



Jamais esqueceremos quem viveu 93 anos levando felicidade para todos os brasileiros. Com sua voz marcante e sorriso único.



O Galo lamenta a passagem do apresentador Silvio Santos, que morreu neste sábado (17), aos 93 anos, em São Paulo.



Ícone da televisão brasileira, Silvio Santos era sinônimo de alegria. Marcou a história da comunicação nacional e soube, como ninguém, captar o sentimento do povo.… pic.twitter.com/WjjDPVCMaJ

— Atlético (@Atletico) August 17, 2024

O Galo lamenta a passagem do apresentador Silvio Santos, que morreu neste sábado (17), aos 93 anos, em São Paulo.



O Fluminense FC lamenta profundamente a perda de Silvio Santos, um dos maiores comunicadores e empresários da história do país. O apresentador faleceu neste sábado aos 93 anos, em São Paulo. O clube presta sua solidariedade aos amigos, familiares e aos inúmeros fãs e admiradores.… pic.twitter.com/Y4RCCdIymw

— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 17, 2024

Hoje nos despedimos de Silvio Santos, um ícone da comunicação e televisão brasileira. Com uma grande história de vida, Senor Abravanel marcou gerações e fez parte da família brasileira por décadas. O Botafogo e todo o país agradecem pelos momentos de alegria proporcionados… pic.twitter.com/byfL8CI0wg

— Botafogo F.R. (@Botafogo) August 17, 2024

Neste sábado, todos os brasileiros se despedem de um ícone da comunicação.



Silvio Santos deixou um legado histórico na televisão do país e estará para sempre nos corações dos brasileiros.



O Athletico Paranaense presta solidariedade a todos os amigos, familiares e fãs de… pic.twitter.com/GzeiyTGJcJ

— Athletico Paranaense (@AthleticoPR) August 17, 2024

Neste sábado, todos os brasileiros se despedem de um ícone da comunicação.



Silvio Santos deixou um legado histórico na televisão do país e estará para sempre nos corações dos brasileiros.



O Atlético Clube Goianiense lamenta o falecimento da grande lenda da TV brasileira! Silvio Santos revolucionou a jeito de fazer televisão no Brasil e merece todas as homenagens. Nossos sentimentos aos fãs, amigos e familiares! Obrigado, Silvio! pic.twitter.com/9e8YJwzpqn

— ?️tlético Goianiense (@ACGOficial) August 17, 2024

