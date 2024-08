Vinícius Jr. 'ensina' regra ao árbitro: "Não posso falar com você"

O Real Madrid entrou, este domingo (18), sem 'entusiasmo' na nova temporada de La Liga, ao não ter ido além de um empate contra o Mallorca, num jogo que ficou marcado por um episódio caricato.

Cansado de ser alvo de assobios por parte dos torcedores adversários sempre que tocava na bola, o jogador brasileiro 'se virou' para a sua própria equipe, pedindo que o apoiasse. O árbitro, César Soto Grado, procurou acalmar os ânimos... mas este recusou interagir.

"O que é que você quer? Não, mas eu estou falando com os meus torcedores. Está ali o Dani [Carvajal], fala com ele. Não, não. Eu não posso falar com você, ele está aqui. Fala com o Dani", disparou, segundo as imagens captadas pela estação televisiva espanhola Movistar+.

O jogador de 24 anos de idade se referia à já denominada 'regra do capitão', instaurada na época 2024/25, que determina que apenas os jogadores que enverguem a braçadeira possam dirigir-se aos árbitros, durante os jogos.