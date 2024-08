Lucas deve virar coringa de vez no São Paulo após lesão de Ferreirinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia-atacante Lucas deve ser utilizado em uma 'nova velha função' na noite desta quinta-feira (22) contra o Nacional (URU), às 19h (de Brasília), por causa da lesão de Ferreirinha.

Zubeldía deve escalar o camisa 7 pelo lado esquerdo do ataque do São Paulo. A posição era ocupada por Ferreira, mas o atacante se lesionou e deve ficar cerca de dois meses fora.

O treinador argentino gosta de usar Lucas pela faixa central do campo ou pelo lado direito. Zubeldía sabe que o camisa 7 se sente mais confortável por dentro, mas tem utilizado Luciano na função e deslocado Lucas para a direita.

O comandante são-paulino já deu indícios desse mudança no próprio jogo de ida contra o Nacional. Quando Ferreira deixa o campo, Wellington Rato é quem entra pela direita e Lucas vai para o lado esquerdo; a tendência é que isso se repita.

Lucas já fez o setor esquerdo no início do ano quando o técnico era Thiago Carpini. Na visão de Zubeldía, o camisa 7 pode atuar em todas as partes do ataque são-paulino.

Caso opte por manter Lucas na direita, Zubeldía tem três principais opções para o lado esquerdo: Nestor, Michel Araujo e Erick. Nestor é o mais diferente dos outros dois, com característica mais de construção por dentro.

A provável escalação do São Paulo tem: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Luciano e Lucas; Calleri.