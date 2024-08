Morre Juan Izquierdo, jogador que teve mal súbito em São Paulo x Nacional

O zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU, teve sua morte cerebral confirmada na noite desta terça-feira (27), conforme comunicado oficial do clube uruguaio. O jogador de 27 anos estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última quinta-feira (22), após sofrer uma arritmia cardíaca durante uma partida contra o São Paulo, no Morumbi, válida pela CONMEBOL Libertadores.

Izquierdo desmaiou em campo e foi rapidamente levado de ambulância ao hospital, onde permaneceu na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Durante os dias seguintes, ele esteve sedado, em ventilação mecânica e recebendo cuidados intensivos neurológicos, mas infelizmente não apresentou sinais de melhora.

Na terça-feira, o Nacional anunciou oficialmente a morte cerebral do atleta. O Hospital Albert Einstein divulgou um boletim médico confirmando o falecimento de Juan Izquierdo às 21h38 (horário de Brasília), devido a uma morte encefálica causada por uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca.

O incidente ocorreu na reta final do jogo entre Nacional e São Paulo pelas oitavas de final da Libertadores, quando Izquierdo passou mal, cambaleou e caiu desacordado no centro do gramado. Ele foi rapidamente atendido e levado ao hospital, onde, de acordo com o boletim, sofreu uma parada cardíaca na ambulância e precisou ser reanimado com um desfibrilador.

O uruguaio Juan Izquierdo iniciou sua carreira no Cerro, em Montevidéu. Após rodar por outros clubes, chegou ao Nacional em 2022 e logo conquistou o Campeonato Uruguaio. Em seguida, brilhou no Liverpool-URU, onde levantou mais dois troféus nacionais. Retornando ao Nacional em 2024, o zagueiro se consolidou como titular e se tornou um dos principais nomes da equipe.

Leia Também: Suárez homenageia com gol jogador no Nacional internado em São Paulo