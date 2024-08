Suárez homenageia com gol jogador no Nacional internado em São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante uruguaio Luis Suárez homenageou Juan Izquierdo, jogador no Nacional-URU que está internado em São Paulo desde a última quinta-feira (22), ao marcar o primeiro gol da vitória por 2 a 0 do Inter Miami sobre o Cincinnati, no último sábado (24), pela MLS.

Suárez balançou a rede aos 30 segundos de jogo e levantou a camisa e exibiu uma frase de apoio ao lateral do Nacional. O gol do atacante foi o mais rápido da história do clube norte-americano.

"Força, Juan", diz a mensagem estampada em camiseta de Luis Suárez.

Suárez ainda compartilhou uma mensagem à família de Izquierdo em postagem nas redes sociais: "Força Juan Estamos todos com você e sua família", escreveu no Instagram.

Izquierdo está internado na UTI e teve uma parada cardíaca em decorrência de uma arritmia cardíaca (alteração no ritmo cardíaco normal). O jogador está no Hospital Israelita Albert Einstein.

O hospital divulgou que o lateral precisou receber manobras de ressuscitação. O jogador deu entrada no hospital já com a parada cardíaca acontecendo, e o desfibrilador foi utilizado para reanimar o atleta.

O Nacional informou que o atleta está estável e precisará ficar em observação na UTI por 72 horas. O jogador se desequilibrou durante o segundo tempo do jogo e caiu sozinho no gramado. O atleta foi prontamente atendido por médicos dos dois times e deixou o estádio de ambulância.