Corinthians prepara 'ataque' a Arthur Cabral do Benfica; veja os valores

O Corinthians está determinado em avançar com a contratação de Arthur Cabral e prepara uma oferta de 15 milhões de euros (cerca de 95 milhões de reais) por 50% do passe junto do Benfica, revela André Hernan..

O jornalista lembra que a direção do clube português já recusou uma primeira oferta do 'Timão' que visava um empréstimo.

Vale destacar que Arthur Cabral foi contratado ao Fiorentina na temporada passada, por 20 milhões de euros, mas não convenceu Roger Schmidt, nem os adeptos, tendo visto, ainda, Pavlidis impor-se no onze inicial nesta nova época.

Corinthians prepara oferta de compra de 50% dos direitos de Arthur Cabral , após recusa de oferta de empréstimo. Timão mira 15 mi de euros. Benfica pagou 25 milhões e topa negociar por 20 de euros pic.twitter.com/rhkrbE4NDi — André Hernan (@andrehernan) August 29, 2024

Leia Também: Vini Jr. quer ser exemplo: "Os racistas já têm medo de se expressar"