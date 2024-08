Cristiano Ronaldo vai a sorteio da Liga dos Campeões com 'kit de diamantes' de R$ 45 milhões

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo foi homenageado em cerimônia durante o sorteio da Liga dos Campeões 2024/25 e compareceu repleto de joias no visual, que, juntas, somam cerca de R$ 45 milhões.

O atacante português recebeu um prêmio da Uefa por seus feitos na Liga dos Campeões. Ronaldo é o maior artilheiro da história da competição, com 140 gols marcados.

Cristiano esteve à altura da elegância que o evento pedia: exibiu uma coleção de diamantes milionária, com direito a brinco, relógio e broche de milhões -literalmente.

O item mais caro do 'look' de Cristiano Ronaldo era o broche: inspirado no Egito antigo, o broche decorativo continha um diamante de 33 quilates cortado de uma rara pedra bruta de 110 quilates em Botsuana. A peça está avaliada em R$28 milhões.

O relógio do português também chamou a atenção: um Franck Muller Cintree Tourbilon, de R$16 milhões.

Os brincos, também de diamante, completaram o visual milionário do astro do Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo coleciona recordes na Liga dos Campeões: cinco vezes campeão, foi artilheiro de sete edições e disputou 183 jogos, tendo marcado 140 gols na maior competição de clubes do mundo.