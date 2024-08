Di María revela pior treinador na carreira, também desafeto de brasileiros

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atacante do Benfica, Di María afirmou que Louis van Gaal foi o pior técnico com quem já trabalhou. A dupla esteve junta no Manchester United na temporada 2014/15.

"O pior [técnico da minha carreira] é Van Gaal, isso posso assegurar. Por isso, se havia alguma dúvida, já a tirei antes", disse em entrevista à ESPN argentina.

"É difícil [escolher o melhor treinador com quem trabalhei]. O [Lionel] Scaloni sem dúvida, é um grande treinador em todos os sentidos. Pela equipa técnica que tem, pela conexão com os jogadores e como planeia os jogos, é perfeito. Um dos melhores. Depois, Alejandro Sabella foi um treinador que me marcou muito, aprendi muito com ele. Depois é difícil, tive muitos treinadores, Mourinho, Ancelotti..."

Além de Di María, Van Gaal também é desafeto entre os brasileiros e já criticou Neymar. Em 2019, o holandês afirmou que "Gosto de Messi e Neymar como jogadores individuais, não como atletas de equipe. Eu acredito no jogo coletivo, não há nada mais importante que o jogador coletivo".

O treinador brigou com Rivaldo por causa de 20 segundos de atraso em treino do Barcelona. O ex-jogador relatou o episódio em entrevista para a ESPN em 2011.

Já Giovanni apontou Van Gaal como "o Hitler dos jogadores brasileiros". O ídolo do Santos destacou, à ESPN, que o holandês "é arrogante, orgulhoso, tem problemas. E não tem a menor ideia sobre futebol. Ele é louco. Minha vida com ele foi um horror".

O treinador ainda "vetou" a contratação de Rafinha -atualmente no São Paulo- pelo Bayern de Munique em 2010. Já o zagueiro Lúcio contou que, em 2009, foi negociado pelo clube alemão à pedido de Van Gaal.

"Não gosto do Van Gaal, não. Ele também não gosta de mim. Na minha casa ele não janta nunca. [...] Nós nunca tivemos problemas, pois nunca o conheci pessoalmente, mas, na época, ele vetou minha ida para o Bayern de Munique, em 2010. Tive que esperar ele sair do Bayern para eu ser contratado. Ele não gosta muito de brasileiro", disse Rafinha, à Globo, durante transmissão da Copa do Mundo do Qatar 2022.

"Cada treinador tem sua opinião, é normal. Mas nesta saída [em 2009] me faltaram com respeito. Acho que merecia algo melhor. Preferia que o treinador viesse falar comigo primeiro antes de tomar uma decisão"m dusse Lúcio, ex-zagueiro brasileiro.