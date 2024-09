Botafogo dispara nas chances de título brasileiro

BRUNO MADRID

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória do Botafogo sobre o Fortaleza por 2 a 0, neste sábado (31), serviu para o time carioca, além de ultrapassar o rival na liderança da tabela do Campeonato Brasileiro, ver suas chances de título dispararem no torneio. Os números são do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), que atualiza seu levantamento a cada rodada.

O elenco de Artur Jorge alcançou 41,9% de possibilidade de erguer a taça. Os números eram de 26,5% antes do duelo, válido pela 25ª rodada do Brasileirão.

O Fortaleza viu os papéis se inverterem: o time de Juan Pablo Vojvoda tinha 52,4% de chance de título e, agora, caiu para 36,5% — a equipe, no entanto, tem um jogo a mais em relação aos cariocas.

Flamengo, Palmeiras e São Paulo também reúnem porcentagens consideráveis no início da reta final do Brasileirão. Os três ainda jogam nesta rodada.

Como eram as chances antes do início da rodada?

Fortaleza: 52,4%

Botafogo: 26,5%

Flamengo: 9,7%

Palmeiras: 7,5%

São Paulo: 2,3%

Cruzeiro: 0,8%

Como ficaram as chances pós Botafogo x Fortaleza?

Fortaleza: 41,9%

Botafogo: 36,5%

Flamengo: 9,8%

Palmeiras: 7,8%

São Paulo: 2,4%

Cruzeiro: 0,83%