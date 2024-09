Risco de rebaixamento do Corinthians cai para 52%, afirma UFMG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou no domingo (1º), e os resultados foram bons para o Corinthians: o clube venceu o Flamengo e, mesmo ainda dentro da zona de rebaixamento, viu concorrentes como Grêmio e Juventude perderem seus duelos -o alvinegro, que tinha 66,1% de risco de cair, viu o número diminuir para 52,1%. O levantamento é do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

COMO ESTAVA ANTES DA RODADA?

Atlético-GO: 90,1%

Cuiabá: 77,3%

Corinthians: 66,1%

Vitória: 57,9%

Fluminense: 32,7%

Criciúma: 21,1%

Juventude: 12,5%

Bragantino: 10,6%

Grêmio: 10,4%

Athletico: 8,4%

COMO FICOU DEPOIS DA RODADA?

Atlético-GO: 94,4%

Vitória: 75,5%

Cuiabá: 67,2%

Corinthians: 52,1%

Juventude: 23,1%

Criciúma: 22,4%

Fluminense: 20%

Grêmio: 16,9%

Athletico: 15,2%

Bragantino: 7,9%