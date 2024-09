Caso de espionagem abala seleção brasileira; três pessoas foram detidas

A polêmica está instaurada na fase de qualificatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, a cerca de 72 horas do confronto entre Brasil e Equador, que ocorrerá no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba.

A situação começou quando um drone foi detectado sobrevoando e filmando o treino da seleção brasileira, sob o comando de Dorival Júnior. O incidente resultou na detenção de três pessoas.

Um dos detidos era equatoriano, e o Tenente Taborda, da Polícia Militar do Paraná, afirmou que há suspeitas de espionagem, considerando a proximidade do jogo.

"Estamos investigando essa possibilidade, pois, durante a primeira abordagem, o suspeito foi evasivo e forneceu informações falsas sobre sua identidade. No entanto, ainda não temos provas suficientes para confirmar essa hipótese", declarou o Tenente.

"Um brasileiro estava controlando o drone. Ele sobrevoou a área próxima aos jogadores e outras pessoas. Ao perceber que seria abordado, fez uma manobra e lançou o drone contra as árvores. O brasileiro foi encontrado e identificado, e, na sequência, o equatoriano também foi reconhecido", completou.

