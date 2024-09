Atleta olímpica Rebecca Cheptegei morre após ser incendiada pelo namorado

O mundo do atletismo está de luto nesta quinta-feira pela morte de Rebecca Cheptegei, atleta de 33 anos que representou Uganda há cerca de um mês nos Jogos Olímpicos em Paris.

Segundo o jornal queniano Nairobi, a maratonista não resistiu aos ferimentos causados por seu namorado, que teria jogado gasolina e ateado fogo nela após uma discussão no domingo passado.

Rebecca estava internada no Moi Teaching and Referral Hospital, em Eldoret, no condado queniano de Uasin Gishu, onde foi declarada morta na noite de quarta-feira.

O companheiro, Dickson Ndiema, também sofreu queimaduras e segue em tratamento no mesmo hospital.

