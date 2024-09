Árbitro acusa dirigente de ameaçá-lo de morte após classificação do Boca

GAROPABA, SC (UOL/FOLHAPRESS) - Andrés Fassi, presidente do Talleres-ARG, é acusado por um árbitro de invadir o vestiário e ameaçá-lo de morte depois da eliminação para o Boca Juniors na Copa Argentina, no sábado (7).

O QUE ACONTECEU

O Boca avançou às quartas de final após vencer nos pênaltis. O jogo foi para as penalidades após empate por 1 a 1 no tempo normal, e o gol xeneize foi contestado pelo Talleres.

Brian Aguirre abriu o placar aos 16min de jogo, mas a bola saiu pela linha de fundo no início da jogada. O duelo não contava com VAR e o gol acabou validado.

O árbitro da partida, Andrés Merlos, acusa o dirigente de invadir o vestiário do estádio Malvinas Argentinas acompanhando de outras cinco pessoas, sendo que uma delas estava armada.

"Estávamos com a equipe de arbitragem conversando a caminho do vestiário sobre como tudo tinha saído, pelos pênaltis que foram cobrados. Estávamos descontraídos e, quando estávamos chegando ao vestiário, Fassi estava parado com cinco pessoas, não sei como ele conseguiu chegar naquela área. Então ele começou a gritar comigo, se colocou cara a cara e eu pedi para ele se retirar", disse Andrés Merlos, à Rádio DSports, da Argentina.

"Ele ameaçava, dizia 'vamos te matar, filho da puta, você vive nos ferrando' com um tom mexicano, parecia assim. Eu dizia para ele vir ao vestiário. Lá estava a polícia, que colocou os escudos. Eles vieram ao vestiário e me mostraram a coronha de uma arma. Eu sou militar e reconheço quando vejo uma arma. Me deixaram ver e me disseram algo que eu senti como uma ameaça".

Andrés Fassi nega tanto a invasão quanto a questão da arma. "Não entramos no vestiário e ninguém estava armado. Duas mentiras, agora ele que prove", disse ao jornal Olé.

AMEAÇA AO PRESIDENTE DA AFA

Nesta segunda-feira (9), o presidente do Talleres deu entrevista coletiva e se dirigiu ao presidente da AFA (Associação do Futebol Argentino), Claudio 'Chiqui' Tapia, em tom de ameaça.

Chiqui, o pessoal está cansado, o futebol está cansado de que aconteçam coisas estranhas. O futebol está cansado de que escrevamos um regulamento nesta terça-feira (10) e o mudemos nesta quarta-feira (11), os torcedores estão cansados. Mas, claro, convidamos torcidas organizadas, os convidamos para a Copa do Mundo. Permitem que cada clube não diga nada, que apoie. Não, Chiqui, não aceitamos isso

Uma das reclamações do presidente diz respeito ao pedido formal não atendido para adiar a partida do último sábado, em meio à Data Fifa. O time de Córdoba jogou com sete desfalques.

Estamos falando de um árbitro que prejudica o Talleres há mais de três anos. Em 2020, 21 e 22 nós lidamos com situações parecidas