Antigo campeão do mundo detona Mbappé: "Só pensa na política"

Christophe Dugarry não economiza nas críticas a Kylian Mbappé. Em participação no programa 'Rothen s’enflamme', da RMC Sport, o ex-campeão mundial de 1998 desferiu duras acusações contra o compatriota, alegando que ele se afastou do foco principal: o futebol.

"Atualmente, ele pensa em tudo, menos em futebol. O que era uma força para ele no passado—sua sinceridade e dedicação ao jogo—parece ter se perdido. Agora, ele se preocupa mais com sua imagem, dinheiro, o que vai dizer, o que representa, e até mesmo com a seleção. Ele perdeu o interesse pelo futebol", afirmou Dugarry, conforme citado pelo AS.

O ex-jogador francês continuou, criticando a postura de Mbappé: "Ele está mais interessado em política e em expor suas opiniões do que em manter o foco no futebol. Ele poderia ser mais maduro, brilhante e inteligente, mas quando você deixa de se concentrar no esporte, tudo ao seu redor acaba te distraindo, não importa o que ele diga." Dugarry, que marcou oito gols em 55 partidas pela seleção francesa, fez essas observações sobre a mudança na atitude de Mbappé.

