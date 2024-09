Os esportes mais perigosos do mundo! Qual você se arriscava? - Devido à sua própria natureza, quase todos os esportes podem ser perigosos. Eles exigem que os atletas levem seus corpos ao limite, o que pode causar lesões graves. Mas, para além disso, existem esportes que têm um nível de perigo associado que pode ser fatal, especialmente os radicais. Embora possa ser difícil descobrir qual é o mais perigoso, é necessário levar em conta o número de feridos, bem como as fatalidades envolvidas em cada esporte. Apesar de alguns esportes parecem óbvios de estarem nessa lista, alguns deles vão te surpreender. Do snowboard ao basquete - e até mesmo ao cheerleading - estes são alguns dos esportes mais perigosos do mundo! Clique e descubra.

