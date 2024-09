São Paulo enfrenta Cruzeiro com novidades por fim de jejum fora de casa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo terá novidades para tentar quebrar um jejum como visitante. A equipe tricolor enfrenta o Cruzeiro neste domingo (15), às 18h30, no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lateral-esquerdo Jamal Lewis e o meio-campista Santiago Logo foram relacionados pela primeira vez pelo técnico Luis Zubeldía.

A dupla agrada o treinador, mas a tendência é que ambos comecem no banco de reservas no duelo contra os mineiros.

O São Paulo não vence fora de casa há oito jogos, cinco deles no Brasileirão. A última vitória foi diante do Athletico, em 3 de julho.

O Tricolor está pressionado após a eliminação para o Atlético-MG na Copa do Brasil. O São Paulo é o sexto no Brasileirão e enfrentará o Botafogo nas quartas de final da Libertadores da América.

A equipe de Zubeldía não terá Rafinha e Bobadilla, suspensos, e Rodrigo Nestor lesionado no Mineirão. Igor Vinícius será o titular da lateral direita, enquanto Marcos Antônio e Longo brigam por vaga no meio-campo. Nestor é reserva.

O provável São Paulo é: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Erick; Calleri.