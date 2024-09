Após 12 anos à procura de um comprador, Michael Jordan vende mansão em Chicago

(FOLHAPRESS) - Após 12 longos anos à procura de um comprador, Michael Jordan conseguiu vender sua mansão em Chicago, nos Estados Unidos. Construída em 1995, durante seu auge no Chicago Bulls, a casa teve preço inicial de US$ 29 milhões (cerca de R$ 160 milhões), mas foi vendida pelo preço de US$ 14,9 milhões (R$ 82 milhões).

A propriedade, fica localizada no subúrbio de Highland Park, e foi vendida no domingo (15), de acordo com Katherine Malkin, da corretora Compass, que não deu mais detalhes sobre a transação. A informação foi confirmado pela Bloomberg.

A casa está situada em um terreno de 28 mil m² e possui nove quartos e 19 banheiros. Tem ainda sala de charutos, academia e uma quadra de basquete do tamanho oficial, onde o jogador costumava treinar com os colegas de time. O número 23, o mesmo de sua camisa na época em que jogava no Bulls, está estampado no portão.

A mansão estava no mercado desde 2012, quando foi anunciada por um preço de US$ 29 milhões (R$ 159 milhões). Uma série de cortes de preços reduziu o preço para US$ 14,9 milhões (R$ 81 milhões) em 2015, onde permaneceu desde então.

Logo após o anúncio, o jogador se mudou para a Flórida, vivendo em uma propriedade de US$ 16,5 milhões (cerca de R$ 90 milhões) em uma comunidade fechada. Desde então, ele teve um gasto de mais de R$ 500 mil em impostos, sem contar os valores de manutenção do local, que ficou parado no mercado, até agora.

