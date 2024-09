Grêmio não desiste e pode voltar para 'roubar' Wendell do FC Porto

A carreira de Wendell pode passar por uma grande mudança nas próximas semanas. Titular frequente durante a era Sérgio Conceição no FC Porto, o lateral-esquerdo viu sua participação cair drasticamente sob o comando de Vítor Bruno, tendo atuado apenas uma vez nesta temporada. Diante desse cenário, uma saída do clube em janeiro ganha força.

De acordo com informações divulgadas pela Rádio Grenal na última terça-feira, o Grêmio está novamente interessado em repatriar o jogador na próxima janela de transferências. O clube de Porto Alegre já esteve próximo de concretizar o retorno de Wendell ao Brasil no último verão europeu, em uma negociação que contava com o apoio de investidores. No entanto, o acordo acabou sendo frustrado na reta final.

Com contrato até o final da temporada, a perda de espaço no elenco do FC Porto indica que Wendell pode ser negociado já em janeiro, aproveitando a última oportunidade do clube para obter retorno financeiro antes do término do vínculo.





Leia Também: Mané Garrincha terá novo gramado para confronto entre Brasil e Peru pelas Eliminatórias