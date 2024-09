Itália: Torcedor do Liverpool morre atropelado antes de jogo da Champions

O futebol inglês foi marcado por uma tragédia na terça-feira. Um torcedor do Liverpool, identificado como Philip Joseph Dooley, de 51 anos, faleceu em Bérgamo, na Itália, poucas horas antes de assistir ao confronto entre Liverpool e AC Milan pela Liga dos Campeões.

Segundo comunicado oficial da Polícia de Merseyside, Dooley foi atropelado ao atravessar uma estrada em Bérgamo. No momento do acidente, ele tinha consigo o ingresso para o jogo e seu passaporte.

"A polícia de Merseyside está auxiliando as autoridades italianas, e nossos agentes já informaram a família de Philip em Merseyside", informou o comunicado. As autoridades também mencionaram que "dois homens" testemunharam o incidente e estão colaborando com as investigações conduzidas pela polícia italiana.

Em homenagem ao torcedor, o Liverpool escreveu em suas redes sociais: "Representantes do Liverpool e do AC Milan depositaram flores no local em memória de nosso torcedor Philip Dooley, que infelizmente faleceu hoje".