Abel fará teste forçado em ataque avassalador e na defesa 'baliza a zero'

(UOL/FOLHAPRESS) - Os números do Palmeiras nos últimos três jogos impressionam: são três vitórias, 12 gols marcados e nenhum sofrido. No entanto, Abel Ferreira precisará fazer testes forçados na defesa, que tem uma sequência com "baliza a zero" -como gosta de dizer o técnico português-, e no ataque, que ficou sem seu principal jogador, para o duelos contra o Vasco, no domingo (22), no estádio Mané Garrincha.

Palmeiras não contará com Estêvão, seu maior garçom (7 assistências) e artilheiro da equipe (9 gols, vice-artilheiro do campeonato) no Brasileirão. O jovem de 17 anos seguirá em recuperação da lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O Alviverde não quer acelerar a recuperação do atleta para não comprometer sua presença na reta final da competição. Abel tem o luxo de ter Raphael Veiga entre os suplentes no momento e ele deve ser o escolhido para vaga, com Maurício jogando pelo lado do campo.

Volume de jogo alviverde cresceu muito com o setor ofensivo formado por Maurício, Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López. Nessa sequência de três jogos com atuações convincentes, o Palmeiras finalizou 47 vezes, 28 delas foram no gol adversário. A pontaria, que foi inimiga durante toda a temporada e motivo de reclamações públicas de Abel, tinha voltado a aparecer.

Linha defensiva também passará por mudança. Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Caio Paulista passaram muita segurança nos últimos jogos, mas Caio foi expulso na última rodada e Abel só tem Vanderlan à disposição na lateral-esquerda.

O Alviverde bateu o pé pela permanência da cria da Academia de Futebol nesta temporada acreditando que ele seria fundamental no elenco após a lesão de Piquerez. Porém, o jogador de 22 anos não conseguiu ter um bom desempenho e perdeu a posição para Caio Paulista. Agora, ele terá uma nova chance.

Abel conta com a volta de Zé Rafael no meio-campo e deve ser opção no banco. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aceitou o pedido de efeito suspensivo do Palmeiras. O meio-campista cumpria punição por confusão no clássico contra o São Paulo.

Palmeiras pega adversário embalado, mas tem tabu a seu favor

O Vasco não perde há seis jogos no Brasileirão. A equipe ocupa a 9ª posição na tabela e sonha com uma vaga na próxima Copa Libertadores. A última derrota do cruz-maltino na competição foi no dia 28 de julho, contra o Grêmio.

Desde então, o Vasco empatou com o RB Bragantino, Criciúma e Flamengo, e venceu Fluminense, Athletico-PR e Vitória. Além disso, é um dos semifinalistas da Copa do Brasil.

Palmeiras tem longo tabu a seu favor contra o Vasco. A última vitória da equipe carioca contra o Palmeiras aconteceu há nove anos. Em 2015, o Vasco venceu o Palmeiras no Allianz Parque por 2 a 0 com gols de Rafael Silva e Nenê. Depois disso foram sete vitórias do Alviverde e quatro empates.

Vasco x Palmeiras

Onde: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

Quando: Às 16h deste domingo (22)

Arbitro: Rafael Rodrigo Klein-RS

Transmissão: Premiere FC e Globo

