Augusto Akio é campeão mundial de Park

Neste domingo (22), o curitibano Augusto Akio, de apenas 23 anos, venceu o título mundial da modalidade Park, em Roma, na Itália. Um dos principais nomes do skate mundial na atualidade, Japinha, como é conhecido, conseguiu confirmar seu favoritismo para figurar o pódio e deu show no evento.

Akio foi dominante durante o mundial. Nas fases qualificatórias, passou para a final em 6º lugar e, nas finais, alcançou um somatório de 93.53 pontos, liderando a competição de forma disparada.Pedro Barros, ficou com a segunda colocação, com um total de 90.72 pontos. Completando o pódio, o terceiro lugar ficou com Viktor Solmunde, totalizando 90.58 pontos.



Atualmente, Augusto é um dos melhores skatistas do mundo. Nas Olimpíadas de Paris, encantou o planeta com o seu talento nas pistas e nos malabares, além do seu carisma único. Ele foi medalhista de bronze no skate Park e colocou mais um nome brasileiro entre os medalhistas na história da modalidade dos Jogos Olímpicos, seguindo os passos de Pedro Barros, medalhista de prata em Tóquio, uma de suas maiores referências.



No início de setembro, Akio também foi vice-campeão mundial, mas desta vez, na modalidade vertical, dividindo o lugar mais alto do pódio com seu conterrâneo Gui Khury, de apenas 15 anos. O Vert ainda não é uma modalidade Olímpico, mas está em discussão para figurar as Olimpíadas de LA em 2028.

