Raicca Ventura faz história e finaliza mundial de skate em 1° lugar

Neste domingo (22), a atleta olímpica Raicca Ventura finalizou o Mundial de Skate Park na primeira colocação, com a nota 93.73, em Roma, na Itália. Aos 17 anos, se torna a primeira skatista brasileira a subir no pódio da competição mundial feminina, entrando para a história da modalidade.

Após ser destaque na corrida olímpica e ser a melhor brasileira no ranking mundial, Raicca chegou na fase final do campeonato como uma das favoritas para levar o título.

Raicca é uma das promessas para conquistar medalha olímpica em Los Angeles, em 2028, a qual seria outra conquista inédita, já que o skate park feminino foi a única modalidade que o Brasil não subiu no pódio em Tokyo (2021) e Paris (2024). Com o ótimo desempenho nas pistas, a skatista atraiu marcas patrocinadoras, como Banco do Brasil, que integra o Squad BB de Skate.