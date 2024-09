Veja a primeira imagem do novo estádio do Manchester United

Os planos do Manchester United para a construção de um novo estádio foram revelados nesta segunda-feira, durante a Conferência Anual do Partido Trabalhista inglês, realizada em Liverpool. A equipe responsável pela análise do projeto concluiu que a melhor opção seria construir um novo estádio em vez de simplesmente reformar Old Trafford. A nova arena teria capacidade para aproximadamente 100.000 torcedores.

Segundo a Sky Sports, um dos principais desafios para o avanço do projeto é a realocação de um terminal de contentores, localizado atrás do atual complexo esportivo do clube.

Apesar disso, o prefeito de Manchester, Andy Burnham, garantiu que não haverá investimento público na obra, destacando: "Os torcedores podem esperar um dos, se não o melhor, estádios do mundo."

