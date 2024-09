Jorge Jesus destaca força do futebol saudita e sonha em treinar o Brasil

Jorge Jesus, treinador do Al Hilal, revelou em entrevista exclusiva ao jornal "A Bola" seu desejo de treinar a seleção brasileira, destacando o carinho que tem pelo país após sua passagem vitoriosa pelo Flamengo. O técnico português afirmou que essa é uma ambição pessoal, mas reconhece as dificuldades para que isso aconteça.

"A seleção brasileira é uma ambição, não nego. Mas será difícil. No Brasil, dificilmente um treinador estrangeiro entra na seleção. Eles não estão muito abertos a essa ideia, mas, se for para acontecer, acredito que eu seria um dos nomes mais próximos", declarou Jesus, lembrando a "loucura" que se instalou no Rio de Janeiro durante sua estadia no Flamengo.

Além de falar sobre seu desejo de treinar o Brasil, Jorge Jesus também comentou sobre a crescente qualidade do futebol saudita. Para ele, o campeonato local já supera o português em vários aspectos. "Este campeonato, a cada ano, está mais forte. Cada equipe tem dez estrangeiros, muitos deles de seleções nacionais. Não há comparação possível com o campeonato português", afirmou.

Jesus destacou ainda que o que diferencia o campeonato saudita é a qualidade dos jogadores e as condições oferecidas nos estádios. "A qualidade do futebol vem dos jogadores, e a maioria aqui é de altíssimo nível. Além disso, os estádios são excepcionais, com ótimas condições para os torcedores. Quem tenta comparar o campeonato português com o saudita está falando sem conhecimento."

Encerrando a entrevista, o treinador falou sobre sua preferência por clubes que lutam por títulos e explicou por que nunca aceitou convites para treinar na Inglaterra. "Eu só gosto de trabalhar em clubes que ganhem títulos. Recebi convites da Inglaterra, mas nunca dos times do Top 5. E, agora, com o passar do tempo, é cada vez menos provável."