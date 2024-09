Jorge Jesus revela novo prazo para volta de Neymar e preocupa CBF

Em uma entrevista divulgada nessa última terça-feira (24), o técnico do Al-Hila, Jorge Jesus, afirmou que não contará com Neymar em 2024. E apenas em janeiro o jogador será reavaliado.

“O Neymar é um jogador importante não só para o Al-Hilal mas para a liga em geral. Não posso especificar uma data de quando vai voltar, mas vamos avaliar a situação em janeiro”, disse o português.

O jogador não foi inscrito na atual edição da Liga Saudita, já que há um limite de inscritos estrangeiros. Com isso, ele só poderá voltar a atuar pelo Clube a partir do início de 2025.



Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira não conta com Neymar desde outubro de 2023, quando ele se lesionou em uma partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

