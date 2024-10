Barcelona quer 'roubar' Neymar do Al Hilal: "bomba mediática"

O Barcelona estará interessado no regresso de Neymar, o jogador que, no verão de 2017, se tornou na maior venda da história do futebol mundial, visto ter partido para o Paris Saint-Germain, a troco de 222 milhões de euros.

De acordo com informações relevadas, esta quarta-feira (2), pelo jornal espanhol Sport, o presidente do clube blaugrana, Joan Laporta, pretende dotar a equipe de uma "bomba mediática", sendo que Erling Haaland continua sendo o alvo prioritário, que, no entanto, o Manchester City não tem qualquer intenção de negociar.

Nesse sentido, estará em cima da mesa uma eventual investida no jogador brasileiro, cujo contrato que mantém com o Al Hilal termina já em junho do próximo ano de 2025.

Significa isto que, a partir de janeiro, o próprio poderá comprometer-se com qualquer outro clube, a 'custo zero'. Um cenário que o próprio veria com bons olhos, visto que procura um campeonato mais competitivo do que o da Arábia Saudita, de olhos postos no Campeonato do Mundo de 2026.