Flamengo pagará R$ 4,8 milhões de multa rescisória para Tite

(UOL/FOLHAPRESS) - O departamento jurídico do Flamengo finalizou os trâmites burocráticos da rescisão de contrato de Tite. O clube pagará R$ 4,8 milhões de multa ao treinador e sua comissão.

Tite foi demitido um jogo após a eliminação na Copa Libertadores. O Rubro-Negro foi superado pelo Peñarol (URU) na competição sul-americana e depois, mesmo tendo vencido o Athletico-PR pelo Brasileiro, o treinador foi desligado.

Filipe Luis, por sua vez, foi efetivado. Ele era o treinador do sub-20 e agora assinou um contrato até o fim de 2025. O profissional também recebeu um aumento salarial.

O ex-lateral estreou com vitória no comando. O Flamengo venceu o Corinthians por 1 a 0, nesta quarta-feira (2), no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

A gestão do presidente Rodolfo Landim já gastou R$ 51,3 milhões com multas de treinadores. Além de Tite, foram rescindidos os contratos de Domenéc Torrent, Rogério Ceni, Paulo Sousa e Vítor Pereira.