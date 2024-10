Ex-empresário de Schumacher lamenta não ter contato há mais de 10 anos

Willi Weber foi empresário de Michael Schumacher enquanto o heptacampeão do mundo de Fórmula 1 esteve na categoria. Passados quase 11 anos do trágico acidente do antigo piloto, Weber percebe que a família o tenha colocado de lado, mas não esconde o carinho que sempre nutriu por Schumacher.

"Penso nos meus sucessos com o Michael. Lembro-me de como ele era. E provavelmente nunca mais nos veremos. A culpa foi minha por não o ter visitado após o acidente e não o ter apoiado. Achei que o que estava a sair na imprensa era exagerado. Achei que seria melhor esperar alguns dias e que tudo ficaria bem, mas já era tarde demais. Durante muito tempo, culpei-me por não ter reagido imediatamente", confessou, em entrevista ao Bild.

Weber confessou que não foi convidado para a festa de casamento da filha de Michael Schumacher, mas afirmou não guardar qualquer ressentimento.

"Não tenho contato com a família há mais de 10 anos. Não fui convidado para o casamento, mas não poderia ter ido de qualquer forma porque a minha saúde não está boa neste momento. Não iria querer voar para a Espanha (...) Michael era um dos meus melhores amigos. Ele era mais como um filho para mim", comentou ainda.

