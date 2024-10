Cristiano Ronaldo pede a Al Nassr que 'perca a cabeça' por craque do City

O mercado de transferências fechou há pouco mais de um mês, mas o Al Nassr — ou melhor, Cristiano Ronaldo — já está de olho na próxima janela de verão, com a intenção de reforçar a equipe com um grande nome do futebol mundial.

Segundo o jornal britânico Mirror, Cristiano já estaria tentando convencer a diretoria do clube saudita a investir pesado em Kevin De Bruyne. O meia do Manchester City tem contrato até junho de 2025 e, a partir desse período, poderia sair sem custos de transferência.

O Manchester City tem tentado renovar o contrato do jogador belga, mas as negociações não avançaram, especialmente porque De Bruyne não estaria disposto a aceitar uma redução em seu salário atual, que gira em torno de 375 mil libras (cerca de quase 3 milhões de reais) por semana.

Diante disso, Cristiano Ronaldo estaria pressionando para que o Al Nassr faça uma oferta "astronômica" a De Bruyne, com um salário de um milhão de libras (aproximadamente 7 milhões de reais) por semana, para convencer o jogador a se transferir para o futebol saudita.





