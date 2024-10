Felipe Massa estaria entre os que podem ver Schumacher, diz jornal

O estado de saúde de Michael Schumacher, um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos, continua sendo um enigma desde o grave acidente de esqui em 2013. Apesar do silêncio da família, algumas informações sobre a condição do heptacampeão mundial têm sido reveladas por amigos próximos.

Segundo o portal espanhol GP Blog, o brasileiro Felipe Massa faz parte do seleto grupo de pessoas autorizadas a visitar Schumacher. O ex-companheiro de equipe na Ferrari, assim como Luca Badoer e Sabine Kehm, assessora da família, têm acesso ao ex-piloto.

Jean Todt, ex-chefe da Ferrari e grande amigo de Schumacher, é quem mantém Massa atualizado sobre o estado de saúde do alemão. "Eu sei como ele está até através de outras pessoas como o Jean Todt, que é uma pessoa que está sempre na casa do Schumacher e tem uma relação muito boa com a família", disse o brasileiro à CNN.

A presença de Schumacher no casamento da filha, Gina, no último sábado, em Maiorca, alimentou ainda mais a curiosidade do público. O jornal Bild afirmou que é "muito provável" que o ex-piloto tenha comparecido ao evento restrito.

Apesar das especulações, a família Schumacher mantém o sigilo sobre a condição de saúde do heptacampeão. A ausência de aparições públicas nos últimos 11 anos e a proteção da vida privada do ex-piloto têm gerado grande interesse da mídia e dos fãs ao redor do mundo.

