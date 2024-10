Abel diz que pretende aproveitar tempo livre para melhorar o Palmeiras

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira está animado para o período livre no Palmeiras durante a data Fifa. O treinador gosta de tempo para trabalhar e quer aproveitar ao máximo as duas semanas antes de enfrentar o Juventude, dia 20, no Alfredo Jaconi.

Abel usará a data Fifa para recuperar os atletas e criar variações táticas nessa luta por mais um título brasileiro. O Botafogo agora tem três pontos de vantagem.

Outra preocupação é finalizar melhor. O empate em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino frustrou a comissão técnica.

"Vamos aproveitar para preparar a equipe, melhorar nossos processos, nossas finalizações. Que os que jogam menos se recuperem e estejam a nível dos outros. Gosto desses momentos de pausa", disse Abel Ferreira.

Marcos Rocha, Mayke e Estêvão correram para se recuperar de lesões musculares e agora terão tempo para fortalecimento. A ideia é que o trio esteja 100% contra o Juventude.

Os "processos" citados por Abel envolvem análise dos próprios erros e acertos, estudo sobre o adversário e testes na equipe titular.

A comissão técnica também quer criar jogadas ensaiadas. Abel Ferreira crê que qualquer detalhe de bola parada será fundamental nessa reta final de Brasileirão.

"Temos que estar preparados. Palmeiras não é surpresa para ninguém, a maior surpresa é brigar sempre por títulos, ainda mais no Brasil", falou Abel.

Weverton (Palmeiras), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Richard Ríos (Colômbia) se apresentarão às seleções para as Eliminatórias. O trio perderá esse tempo de preparação.