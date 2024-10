Thomas Tuchel cotado para substituir Erik Ten Hag no Manchester United

A continuidade de Erik Ten Hag no Manchester United pode estar com os dias contados. O empate sem gols contra o Aston Villa, no domingo, ampliou para cinco o número de partidas sem vitória dos Red Devils, deixando o técnico holandês em uma posição ainda mais delicada. A especulação sobre seu possível sucessor já começou.

De acordo com o portal inglês Manchester Evening News, Thomas Tuchel surge como o principal candidato para assumir o cargo no clube de Old Trafford. O treinador alemão, que foi cogitado para o cargo no verão passado, volta a ser fortemente mencionado como substituto de Ten Hag.

A mesma publicação destaca que a diretoria do Manchester United, incluindo o coproprietário Jim Ratcliffe, se reunirá nesta terça-feira para discutir o futuro da equipe, e a mudança no comando técnico será um dos principais tópicos da reunião.

Tuchel, que deixou recentemente o Bayern de Munique, já tem experiência na Premier League, onde comandou o Chelsea anteriormente.

