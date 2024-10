Iniesta sonha em treinar o Barcelona: "É um desafio incrível"

Andrés Iniesta concedeu uma longa entrevista à edição desta segunda-feira do jornal espanhol Mundo Deportivo, na qual revelou o "sonho" de um dia treinar o Barcelona, após encerrar sua carreira de jogador aos 40 anos.

"Quando me mudei do Japão para os Emirados Árabes Unidos, a ideia, além de estar mais perto da Espanha, era essa: começar a fazer o curso de treinador. Também quero fazer isso aqui, na Espanha, no próximo verão, se houver oportunidade. Posso fazer os dois, mas, estando na Ásia, só serviria para lá", explicou o ex-jogador.

Sobre a possibilidade de treinar o Barcelona, Iniesta comentou: "É um desafio incrível para qualquer treinador, ainda mais para aqueles que têm uma história no clube. É um grande desafio, mas, quando você pensa como treinador, tenta sempre estar preparado para qualquer coisa."

Apesar do desejo, Iniesta ressaltou que não tem pressa para chegar ao topo: "Quero começar esse processo, aprendendo, observando e refletindo sobre as coisas, mas não sei o que farei em dois ou três anos, muito menos além disso."

