Surfista morre após ataque de peixe espada

Giulia Manfrini, surfista e influenciadora italiana de 36 anos, morreu na última sexta-feira (18) após ser atacada por um peixe-espada enquanto treinava na costa oeste de Samatra, na Indonésia. Apesar de ser socorrida por dois homens e levada ao hospital, ela não resistiu aos ferimentos. Segundo Lahmudin Siregar, da Agência de Gestão de Desastres de Mentawai, o peixe saltou para fora da água e atingiu Giulia no peito.

Nascida em 1988 em Venaria Reale, Itália, Giulia começou sua carreira esportiva no esqui e snowboard, mas encontrou sua verdadeira paixão no surfe. Além de atleta, ela fundou uma agência voltada para o turismo esportivo, tanto para surfe quanto para esportes de neve. Giulia era conhecida no mundo do surfe italiano e contava com 23 mil seguidores no Instagram, onde combinava seu trabalho como surfista e influenciadora digital.

A morte de Giulia gerou comoção nas redes sociais, com fãs e amigos expressando tristeza e homenagens à atleta. "Não é justo! Permanecerá em nossos corações", comentou um dos seguidores em seu perfil.

Outro seguidor escreveu: "Estou com o coração partido. Você será o anjo mais deslumbrante do universo. Minhas mais profundas condolências para seus pais e amigos." A perda da surfista foi sentida por muitos que a acompanhavam de perto.