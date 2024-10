Filho de Zagallo faz acordo com enfermeiras que o acusavam de assédio

Segundo o colunista Diego Garcia, do UOL, Mario Cesar Zagallo, filho mais novo de Mario Jorge Lobo Zagallo e principal herdeiro do ex-técnico, fechou dois acordos na Justiça trabalhista com cuidadoras que o acusavam de assédio. No total, os acordos somam R$ 290 mil, sendo a maior parte, R$ 270 mil, destinada a uma enfermeira que o acusava de estupro. O acordo incluiu um pagamento de R$ 120 mil, retirados de valores bloqueados em suas contas, e mais R$ 150 mil do inventário de Zagallo.

Durante uma audiência na Barra da Tijuca, Mario Cesar também renunciou ao direito de abrir queixa de calúnia contra a enfermeira. A relação entre ele e a cuidadora foi mencionada por seus irmãos no processo de inventário, onde afirmam que "embora o feito tenha sido arquivado", Mario Cesar admitiu que usou dinheiro do pai para comprar um apartamento e veículos para a cuidadora. Os irmãos alegam que tais ações demonstram "desvio patrimonial, abuso de confiança e gestão fraudulenta", prejudicando a herança deixada por Zagallo.

O segundo acordo, firmado na semana passada, envolveu outra cuidadora que acusava Mario Cesar de assédio moral e pedia mais de R$ 300 mil. Após perder em primeira instância, ela aceitou um acordo de R$ 20 mil, pago com recursos do inventário. Mario Cesar foi procurado pela coluna para comentar os acordos, mas não respondeu até o momento.

