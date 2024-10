É um orgulho ficar à frente de Vini Jr e Bellingham, diz Rodri após ganhar Bola de Ouro

SÃO PAULO, SP, E PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Eleito o melhor jogador do mundo pela revista France Football nesta segunda-feira (28), o volante Rodri, do Manchester City, afirmou que se sente honrado por superar o brasileiro Vinicius Junior e o inglês Jude Bellingham, ambos do Real Madrid, que ficaram, respectivamente, na segunda e na terceira posição do prêmio Bola de Ouro de 2024.

"Eles têm todo o futuro nas mãos. É um orgulho ficar na frente desses caras", disse o espanhol.

O volante também afirmou que sua vitória representa um reconhecimento para os jogadores espanhóis que mereciam ter vencido esse prêmio, mas não tiveram a sorte, como Xavi, Iniesta e Casillas.

"É uma vitória não apenas minha, mas de todo o futebol espanhol", afirmou o vencedor da Bola de Ouro de 2024. "São tantos jogadores que não ganharam e mereceram, como Xavi, Iniesta, Iker [Casillas]. E tantos meio-campistas também. Nós temos um trabalho mais obscuro, mas hoje ele veio à luz", acrescentou.

"Quero agradecer a todos que confiaram em mim. Hoje é um dia muito especial não só para mim, mas para minha família e meu país. Quero agradecer à minha namorada Laura, a pessoa mais importante do mundo para mim. Eu não teria chegado lá sozinho. À minha família, por todos os valores que me deram. Me ajudaram a não me confundir e a seguir os passos corretos para ser o que sou, um homem que joga o futebol por amor", dedicou o ganhador.

