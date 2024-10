F1 no Brasil: veja onde assistir e como chegar em Interlagos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A F1 desembarca neste fim de semana no Brasil para o GP de São Paulo, a 21ª etapa desta temporada, neste domingo (3), às 14h (de Brasília). Além da reta final da briga pelo título, a corrida será marcada por homenagens a Ayrton Senna, uma vez que este ano completa 30 anos da morte do ídolo.

No sábado (2), em uma das ações previstas para celebrar o legado do brasileiro, um piloto que tem o seu nome mantido sob sigilo vai guiar no autódromo de Interlagos a icônica McLaren MP4/5B, modelo com o qual Senna conquistou o bicampeonato.

Depois, o veículo ficará exposto perto da área dos boxes do autódromo. Os promotores da prova pedem que o público compareça à corrida com roupas em verde e amarelo para participar da homenagem.

A etapa brasileira também terá pela primeira vez uma fanzone, como ocorre em algumas corridas na Ásia e na Europa. O evento vai ocorrer no kartódromo durante os três dias de F1. Além de promover encontros com pilotos e chefes de equipes, terão shows ao vivo. Vão se apresentar no local o DJ Alok, o cantor Jorge Aragão e o grupo carioca SIBC.

Para ter acesso a essa área, contudo, é necessário ter um ingresso exclusivo além da entrada da corrida.

Os organizadores orientam o público a privilegiar o transporte público para se deslocar até Interlagos. Esse ano, os torcedores poderão utilizar um trem expresso para a Estação Autódromo, com horários marcados e viagens de aproximadamente 25 minutos.

Os trens vão partir da Estação Pinheiros, com uma única parada na Estação Morumbi, que é outro ponto de embarque. Depois, vai seguir direto para o Autódromo. O embarque será feito em uma plataforma exclusiva do serviço expresso na Estação Pinheiros. Os bilhetes deste serviço, que garantem a ida e a volta, custam R$ 30. O ingresso vale somente para um dia.

Há também a opção de ônibus expressos, que vão partir dos seguintes locais: SP Market, Aeroporto de Congonhas (Praça Comandante Lineu Gomes), Trianon/MASP/ e Terminal Santo Amaro, com tarifa de R$ 4,40. O desembarque é feito em diversos pontos ao redor do autódromo.

Na TV

Sexta-feira (1)

11h20 Treino livre (Bandsports, Band.com.br e Bandplay)}

14h30 Classificação sprint (Band, Bandsports, Band.com.br e Bandplay)

Sábado (2)

10h30 Corrida sprint (Band, Bandsports, Band.com.br e Bandplay)

14h30 Classificação (Band, Bandsports, Band.com.br e Bandplay)

Domingo (3)

14h Corrida (Band, Bandsports, Band.com.br e Bandplay)